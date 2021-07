Milano: a ottobre torna la Wine Week, con una nuova app digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2 al 10 ottobre 2021 torna la Milano Wine Week, giunta alla quarta edizione e presentata oggi a Palazzo Reale. La kermesse dedicata al vino, quest’anno punta su internazionalità e digitalizzazione, per rilanciare il settore dell’ospitalità e della ristorazione, molto danneggiato dalle conseguenze della pandemia. Una nuova app della manifestazione permetterà ai visitatori di creare un itinerario su misura dei propri interessi, scegliere il ristorante sulla base dell’etichetta che si vuole consumare, e allo stesso tempo noleggiare una bici, prenotare una visita in un museo o un posto per uno dei wine tour alla scoperta dei territori vinicoli situati a breve e media distanza dal capoluogo lombardo. “L’intenzione - ha spiegato Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - è quella di costruire un’esperienza di fruizione della manifestazione che valorizzi la partecipazione fisica con l’appoggio degli strumenti digitali, creando un grande network che permetta ai visitatori di integrare le centinaia di esperienze ed eventi in calendario con un vissuto autentico della città e delle sue eccellenze”, per fare della manifestazione “un volano per la ripartenza a livello nazionale e internazionale”. "La formula adottata dalla Wine Week 2021 - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - sarà molto apprezzata dagli operatori del settore e dagli appassionati: l'idea di integrare l'esperienza e la partecipazione diretta agli eventi in calendario con le informazioni e i servizi offerti da una app dedicata è contemporanea e di grande utilità, soprattutto in questo periodo di ripartenza per la città e per il Paese”“Milano - ha assicurato il primo cittadino - saprà valorizzare e mettere a frutto le potenzialità di questa nuova occasione di incontro. Sono certo che la Wine Week sarà di grande sostegno per l'industria del vino e per le filiere della ristorazione e dell'ospitalità”. (segue) (Rem)