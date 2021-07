Milano: a ottobre torna la Wine Week, con una nuova app digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del vino di qualità esce da un momento molto difficile. Quando tutto era chiuso e non si potevano fare eventi, né ricevere turisti, il settore e i produttori che lo rendono grande si sono trovati a pagare il prezzo più alto”, ha sottolineato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, ringraziando la Wine Week per essersi data da fare anche nel 2020, “portando avanti il messaggio che l'Italia del vino non si ferma”. Dopo il grande risultato ottenuto nel 2020 dalle degustazioni trasmesse in diretta da Milano con masterclass in presenza per oltre mille operatori selezionati nelle location di sette città tra Usa, Canada, Russia e Cina, nel 2021 il programma internazionale di Milano Wine Week si espande, raggiungendo undici città internazionali in sette mercati chiave per l’export vinicolo (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone). Gli eventi fisici in città, invece, animeranno tutti i quartieri, dal centro alla periferia. Quartier generale della manifestazione sarà Palazzo Bovara, in corso Venezia, a cui si aggiungono come location stabili Palazzo Castiglioni e MegaWatt, che il 3 e il 4 ottobre ospiterà Wine Business City, un innovativo evento business dedicato ai principali interlocutori della filiera vitivinicola. Saranno otto, poi, i distretti della Milano Wine Week 2021: tornerà il connubio Brera-consorzio per la tutela del Franciacorta, Sempione ospiterà la denominazione Asti Docg, la zona di Gae Aulenti e Garibaldi sarà la casa del Prosecco Valdobbiadene Docg, Porta Venezia accoglierà il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, a Sanzio – Marghera - Ravizza ci sarà il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, in zona Eustachi i vini dell’Oltrepò Pavese, a Porta Romana si potrà scoprire la denominazione Lugana e, infine, in zona Isola saranno protagonisti i vini e gli oli della Regione Liguria. (segue) (Rem)