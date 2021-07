Milano: a ottobre torna la Wine Week, con una nuova app digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, la Milano Wine Week è "un evento di straordinario impatto che può rappresentare un significativo valore aggiunto per le imprese del settore vitivinicolo nella fase decisiva della ripartenza dopo la pandemia". "Bisogna sostenere la ripresa del Paese a partire dal vino che è principale voce dell’export agroalimentare nazionale, ma che fa segnalare un calo delle esportazioni del quattro per cento nel primo trimestre 2021 a causa delle difficoltà legate alla pandemia Covid con la chiusura di bar e ristoranti in tutto il mondo”, ha aggiunto Prandini. Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe e vicepresidente vicario Confcommercio ha invece sottolineato l’”importanza dei pubblici esercizi e della ristorazione per la filiera agroalimentare di questo Paese nella promozione e valorizzazione delle eccellenze”, come dimostrato durante la pandemia, quando con “i pubblici esercizi chiusi si sono causati grandi problemi a tutta la filiera”. Presente alla kermesse milanese anche Confagricoltura. “Questa edizione - ha sottolineato il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti - ha un significato importante per le nostre aziende, che tornano a stretto contatto con il pubblico e i consumatori dopo il lungo periodo di pandemia e le difficoltà ad essa collegate”. (Rem)