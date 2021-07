Libia-Italia: Haftar riceve console italiano a Bengasi Batori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console d'Italia a Bengasi, nella Libia orientale, Carlo Batori, è stato ricevuto oggi dal comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. Lo riferisce una nota su Facebook dell’ufficio per i media del comando generale dell’Lna. L’incontro tra Haftar e Batori giunge a pochi giorni dall’insediamento del diplomatico italiano a Bengasi, ritardato di qualche settimana a causa del Covid-19. La sede diplomatica italiana nel capoluogo della Cirenaica è stata riaperta dopo ben otto anni di chiusura. Il consolato era stato infatti chiuso per motivi di sicurezza il 15 gennaio del 2013, pochi giorni dopo l’attentato contro l’allora console Guido De Sanctis, uscito illeso dopo che ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco contro la vettura blindata che trasportava il diplomatico. Pochi mesi prima, l’11 settembre 2012, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Chris Stevens, era stato ucciso nei pressi del consolato Usa a Bengasi, insieme a Sean Smith, agente dei servizi segreti, e due marines. Oggi la situazione a Bengasi appare profondamente cambiata rispetto a quegli anni. La Farnesina sta cercando di rafforzare la presenza politico-istituzionale dell’Italia in tutte le regioni del Paese: oltre al consolato a Bengasi, il ministero sta lavorando anche all’istituzione di un consolato onorario a Sebha. Batori, nato a Foligno (Perugia), il 16 marzo 1969, si è laureato all’Università di Firenze in scienze politiche e ha svolto come ultimo incarico il capo della divisione Vicino Oriente della direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza del ministero degli Esteri italiano. (Lit)