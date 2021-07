Partecipate: manifestazione dei sindacati in piazza del Campidoglio, "gioielli di Roma trattiti in modo becero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestazione dei sindacati in piazza del Campidoglio in occasione dell'Assemblea capitolina dedicata al tema di Roma Metropolitane e Situazione società Risorse per Roma". "È l'ennesima manifestazione che promuoviamo sul deterioramento delle partecipate della Capitale - dichiara il segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini - da Multiservizi, Farmacap e Roma Metropolitane c'è uno stato di abbandono, nessuna prospettiva, nessuna visione o piano industriale. Quello della Giunta è un modo becero di trattare i gioielli di Roma". In piazza Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. "Stiamo parlando - ha detto - di oltre 30mila dipendenti che garantiscono i servizi essenziali per la città. Non si può ridurre le attività delle partecipate al lumicino. A Raggi chiediamo di fermarsi perché sta facendo un atto che rischia di far perdere decine di posti di lavoro". Per Alberto Civica, segretario generale della Uil Roma e del Lazio, "si stanno mandando al massacro partecipate e lavoratori. Questa giunta usa la tecnica i cercare dare lacolpa ad altri". Centinaia i lavoratori che hanno preso parte al presidio. Bandiere dei sindacati, fischietti e cori hanno fatto a sfondo al presidio. (Rer)