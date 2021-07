Ambiente: Fidc, ok a referendum su “abolizione caccia” creerebbe più problemi per fauna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sulla caccia, così come formulato, creerebbe molti più problemi per la fauna selvatica rispetto a quanti ne vorrebbe risolvere. Questa la posizione della Federazione Italiana della Caccia che per voce del suo presidente, Massimo Buconi, ha voluto chiarire in un’intervista ad “Agenzia Nova” che “continua un lavoro di disinformazione e di mistificazione dei fatti e della realtà. Si vuole far crescere l’attenzione dell’opinione pubblica con degli slogan: il referendum non è sull’abolizione della caccia perché così come posto non troverebbe riscontro nel nostro ordinamento costituzionale”. Questo referendum, come alcuni precedenti, tende a “superare e modificare alcuni previsioni normative creando squilibri tali nell’ordinamento, specie sulla protezione della fauna, che provocherebbe danni superiori” a quelli che il referendum si prefigge di riparare. In Italia, ha aggiunto il presidente, “esiste già una norma sulla protezione della fauna che poggia il suo principio sul fatto che la fauna e proprietà indisponibile della Stato. Fatto da cui discende tutto l’impianto normativo”. Per il presidente “i quesiti proposti prevedono l’impossibilità di quella azione gestionale che si rende necessaria ogni giorno non solo a tutela della fauna stessa, ma della sicurezza pubblica e del lavoro degli agricoltori, oltre che degli ambienti naturali.” Se si togliesse la possibilità di gestire tutto questo anche con l’esercizio dell’attività venatoria “i danni milionari arrecati ogni anno dalla fauna ricadrebbero esclusivamente sui proprietari dei terreni e sulla collettività”, ha aggiunto. (Rin)