Euro 2020: Italia-Spagna, a Roma accessi ad aree maxischermo solo su prenotazioni

- Prenotazione obbligatoria per tutte le aree tifosi con maxischermo e chiusura prenotazione 3 ore prima dell'evento. Così è stato stabilito nel tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica a Roma presieduta oggi dal Prefetto Matteo Piantedosi con cui si ripercorrono le stesse misure adottate per la partita Inghilterra Ucraina. L’attenzione della prefettura resta alta anche in vista della partita Italia Spagna per limitare al minimo gli assembramenti e, con essi, il rischio di contagio da Covid. I varchi di accesso alle aree verranno aperte al pubblico già un’ora prima e sono previste chiusure stradali a via dei Cerchi per evitare che eventuali manifestazioni di gioia, in caso di vittoria, disturbino le manifestazioni al Circo Massimo. Inoltre la questura disporrà di aliquote composte oltre che da carabinieri, polizia e guardia di finanza, anche da agenti della polizia locale di Roma Capitale, da dislocare in casi di bisogno.(Rer)