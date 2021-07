Carrà: Bernini (FI), addio a donna simbolo della tv e del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Raffaella Carrà l’Italia perde una donna simbolo, un’icona di passione e professionalità che ha saputo trasmettere a più generazioni un messaggio di gioia e di umanità. Entrata di diritto nella storia della televisione, Raffaella resterà sempre un esempio inimitabile di qualità artistica abbinata a garbo, bravura, tenacia e vibrante empatia. Non è retorica dire che con lei se ne va un pezzo dei migliori anni della nostra vita”. Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com)