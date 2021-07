Spagna- Kazakhstan: incontro tra ministri Esteri, focus su rapporti bilaterali e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, ha incontrato oggi a Madrid l'omologo del Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, con il quale ha firmato vari accordi nei settori della scienza e della tecnologia, dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente, del cambiamento climatico e della cooperazione tra rispettive agenzie di sviluppo, e con cui ha discusso di diverse questioni dell'agenda bilaterale e internazionale, in particolare la situazione in Asia centrale ed in Afghanistan. Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri, la ministra Gonzalez Laya ha espresso il suo interesse a ridurre il deficit commerciale bilaterale e la volontà delle imprese spagnole di contribuire alla crescita economica del Kazakhstan, soprattutto in settori come l'aeronautica, l'alimentazione e le infrastrutture. Nel quadro multilaterale, la Spagna e il Kazakhstan si uniscono nella lotta contro la pena di morte. A questo proposito, il Kazakhstan è membro del gruppo di sostegno della Commissione internazionale contro la pena di morte, creato su iniziativa della Spagna nel 2010. Durante l'incontro, Gonzalez Laya si è congratulata con il Kazakhstan per il trentesimo anniversario della sua indipendenza e le parti hanno concordato di sottolineare l'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Durante la sua visita in Spagna, Mukhtar Tileuberdi ha anche partecipato personalmente alla riunione ministeriale dell'Iniziativa di Stoccolma per il disarmo nucleare e domani sarà ricevuto in udienza dal re, Felipe VI, accompagnato dal sottosegretario di Stato per la Spagna globale, Manuel Muniz. (Spm)