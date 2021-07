Cile: tasso di povertà al 10,8 per cento, primo aumento dopo 20 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva migliorato a sua volta le prospettive di crescita dell'economia del Cile nel 2021 portandole ad un +6,5 per cento contro il +6,2 per cento stimato ad aprile nel "World economic outlook". E' quanto affermano gli esperti dell'istituto multilaterale di credito al termine della revisione svolta a maggio nell'ambito del programma di assistenza finanziaria Fcl (Flexible credit line). Tra i fattori che sosterranno la crescita, si legge nel documento, vengono segnalati "il sostegno all'economia attraverso politiche espansive" che hanno consentito la sopravvivenza delle strutture produttive, e "il rapido processo di vaccinazione" che consentirà il superamento della crisi sanitaria. Le prospettive del Cile, sottolineano dall'Fmi, "si beneficiano anche di un aumento dei prezzi del rame e di migliori aspettative di crescita globale, in particolare per i principali partner commerciali come gli Stati Uniti e la Cina. (segue) (Abu)