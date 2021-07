© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di presentazione della Stagione di concerti 2021-2022 all’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Presenti il presidente e sovintendente dell’accademia Michele dall’Ongaro e il direttore musicale Antonio Pappano. Intervengono Jakub Hrusa, direttore d’orchestra, Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio e Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale. Roma, Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Petrassi (ore 12)- Inaugurazione del Centro Vaccinazioni Sant’Egidio contro il Covid-19. Per l’occasione saranno presenti, a partire dalle 16, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca. l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese. È previsto un briefing per spiegare come la collaborazione tra queste diverse realtà ha reso possibile l’apertura e il funzionamento del nuovo hub vaccinale dedicato ai più fragili. Roma, via di San Gallicano 25 a. (ore 16) (segue) (Rer)