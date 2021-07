Omofobia: Letta, Salvini non vuole norma su questo tema ma non capisco posizione Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salvini e la Lega non vogliono alcuna norma in questo campo e lo dimostra che l’alleato di Salvini è Orban”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando del ddl Zan a “In onda” su La7. “Salvini cerca argomenti per dare la colpa ad altri ma è lui che non vuole la norma. Ad ogni modo - ha aggiunto - io preferisco la coerenza rispetto ai giochetti per questo io non capisco Italia viva che ha cambiato posizione”. (Rin)