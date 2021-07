Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, opere Leonardo a Ekaterinburg testimoniano legame tra cultura, scienza e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Leonardo è archetipo di innovazione e tecnologia: la cultura si irradia a 360 gradi in tutti gli ambiti del vivere umano e questo asse corre la strategia dell’Italia delle tre P – People, Prosperity, Planet – anche nell’ambito del G20. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Terracciano in occasione dell'apertura della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, nell'ambito della settimana della cultura italiana che accompagna la fiera Innoprom, alla quale l'Italia partecipa come Paese partner, e nell'ambito dell'anno incrociato Italia-Russia dei musei. "Abbiamo voluto offrire alla città di Ekaterinburg e a tutti i visitatori di Innoprom, sia russi sia stranieri, una mostra di elevato livello scientifico e culturale e di grande valore storico-artistico, che fosse all'altezza dell'intensissimo livello del rapporto bilaterale tra Italia e Russia, in particolare in ambito culturale", ha dichiarato l'ambasciatore italiano. "La cultura si irradia a 360 gradi in tutti gli ambiti del vivere umano. La cultura, intesa in senso aperto e universale, è base insostituibile e irrinunciabile per ogni progetto di crescita e di collaborazione. Produce e orienta le produzioni. Crea valore aggiunto, anche sociale, e offre gli strumenti per ripartire, dopo il doloroso isolamento inflitto al mondo intero dalla pandemia. (segue) (Rum)