Sanità: Letta, con Europa salute non avremmo avuto disastro che è accaduto, sia obiettivo politico principale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l'Europa della salute non avremmo avuto quel disastro che è accaduto l'anno scorso e, oggi che siamo in una fase di uscita dalla pandemia, deve essere l'obiettivo politico principale”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a un evento sulla sanità lombarda organizzato dal Partito democratico regionale. “Il G20 italiano – ha proseguito - lanci una grande proposta di creare un indice del costo del non coordinamento, perchè non ci rendiamo conto che la mancanza di coordinamento non è retorica, ma vuol dire costi in termini di vite umane e risorse finanziarie”. “La mancanza di coordinamento europeo che l'egoismo degli stati membri, negli anni scorsi ha portato – ha sottolineato Letta - ha voluto dire molte persone in più che sono morte e molte risorse finanziarie in più che sono state buttate via. Costruire questo indice dei costi del non coordinamento ci spinge a costruire il più rapidamente possibile l'Europa della salute".(Rem)