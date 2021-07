Milano: arrestato per furto alla Stazione Centrale aggredisce gli agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, nel corso di un servizio antiborseggio, hanno arrestato un 45enne algerino pluripregiudicato per furto con destrezza. I poliziotti, in servizio in abiti civili nelle vicinanze della Stazione di Milano Centrale, hanno bloccato lo straniero che dopo essersi avvicinato a un’auto in sosta in piazza IV Novembre, approfittando di una distrazione del conducente, ha aperto la portiera e preso un telefono cellulare, per poi darsi alla fuga. A quel punto il 45enne, per impedire l'arresto, ha tentato di colpire gli agenti con calci e pugni anche all'interno degli uffici di Polizia, tanto da rendere necessario l’intervento di altre pattuglie in ausilio. L’algerino pertanto è stato denunciato anche per resistenza e ricettazione dal momento che è stato trovato in possesso di un altro telefono cellulare di provenienza furtiva. Il 45enne è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. (Com)