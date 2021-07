Americhe: tra gennaio e maggio Messico primo partner commerciale degli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore totale delle esportazioni messicane è cresciuto del 29 per cento, arrivando a un totale di 153,4 miliardi di dollari. Nel mese di maggio sono state vendute merci per un totale di 31,4 miliardi di dollari, pari a un incremento del 110,3 per cento. Gli Stati Uniti hanno da parte loro venduto al Messico beni e servizi per 109,4 miliardi di dollari, per un totale di scambi nelle due direzioni pari a 262,8 miliardi di dollari. Il Messico ha inoltre battuto un attivo nella bilancia commerciale pari a 44 miliardi di dollari, contro i 14 miliardi del Canada, ma molto sotto i 130 miliardi di surplus della Cina. (Mec)