Omofobia: Meloni, chiusura totale da parte del Pd sul Ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti alla possibilità di lavorare sul Ddl Zan coinvolgendo anche Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni afferma che a lei "sembra che ci sia una chiusura totale del Pd su questo tema". Come ha aggiunto a margine della presentazione del suo libro "Io sono Giorgia" che si è tenuta presso palazzo Reale a Milano, "da parte nostra non abbiamo mai fatto problemi sul tema di un'aggravante sulla discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, ma il Ddl Zan non fa questo, fa tutt'altro. Il Ddl Zan è una norma che vuole introdurre dei reati di opinione, è una norma che vuole portare il gender nelle scuole". "Io credo che nel tentativo di combattere discriminazione, se ne creerà un'altra perché nella legge Zan ci sono cose che nulla hanno a che fare con la lotta alla discriminazione". (Rem)