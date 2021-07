Carrà: Draghi, ha avuto ruolo decisivo nel diffondere cultura spettacolo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ha appreso con profonda tristezza della scomparsa di Raffaella Carrà. Con il suo talento e la sua professionalità ha avuto un ruolo decisivo nel diffondere la cultura dello spettacolo in Italia. La sua risata e la sua generosità - continua il premier in una dichiarazione - hanno accompagnato generazioni di italiani e portato il nome dell’Italia nel mondo. Agli amici e ai nipoti vanno le più sentite condoglianze di tutto il governo". (Com)