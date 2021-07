Venezuela: Ue esprime preoccupazione per detenzione membri Ong FundaRedes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha espresso preoccupazione per la detenzione di tre membri dell’Ong venezuelana FundaRedes, la cui scomparsa era stata denunciata venerdì. “Esprimiamo preoccupazione per l'arresto di tre membri dell'Ong Fundaredes, incluso il suo presidente Javier Tarazona. Chiediamo il rispetto del diritto dei detenuti a un giusto processo, in particolare l'assistenza legale, e di informare i familiari del luogo in cui si trovano”, si legge sull’account twitter della delegazione dell’Ue nel Paese. “Il lavoro dei difensori dei diritti umani è essenziale per una società democratica e plurale”. (segue) (Vec)