Milano 2021: Piattaforma Milano, su candidato centrodestra tentennamenti, è tempo di scegliere

- Piattaforma Milano, il coordinamento politico di forze liberali e popolari, in una nota esprime disappunto per “il ritardo nel quale ci troviamo e per il metodo della ricerca” del candidato sindaco del centrodestra, “che non ha portato alla condivisione di un percorso, ma a una girandola di nomi cui sono sempre seguiti dinieghi e veti incrociati su ‘tavoli romani’”. “Indecisione e tentennamenti - prosegue la nota di Piattaforma Milano - a fronte di una grande quantità di persone che si sono messe a disposizione o sono state comunque interpellate”. Secondo il coordinamento politico “intorno alla scelta vanno ricompattati invece il civismo responsabile, rappresentativo e la politica appassionata e impegnata; solo cosi si può ricostruire insieme. Il candidato non può essere scelto sulla base di criteri astratti o stereotipati, al di fuori di uno schema di impegno personale già offerto e di rappresentatività. Ora è il tempo di scegliere senza più tentennamenti”. Rivendicando di aver “dato un grande contributo in termini di aggregazione, di confronto, di approfondimento, di proposte, proprio perché nata da un voto popolare e cresciuta con il coinvolgimento di tanti”, Piattaforma Milano si dice pronta a dare il proprio contributo “nell’augurio che quella che viene sia realmente l’ultima settimana di ‘stallo’ e ci sia quello scatto di coraggio di chi vuole realmente bene a Milano”.(Com)