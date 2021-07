Giustizia: FI, avanti con mobilitazione per referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandissima soddisfazione per la partecipazione massiccia degli iscritti e dei simpatizzanti di Forza Italia alla raccolta di firme per i sei quesiti referendari 'Per una giustizia giusta' e alla mobilitazione degli azzurri per la riforma fiscale. La risposta dei cittadini dimostra che gli italiani ritengono urgente e non rinviabile una riforma della giustizia nella direzione indicata da anni dal presidente Silvio Berlusconi e vogliono un Fisco meno opprimente e più efficiente. Se la flat tax potrà essere realizzata soltanto dal governo di centrodestra che sarà eletto alle prossime elezioni, è importante che questo governo, grazie al lavoro di Forza Italia, abbia condiviso l'impostazione per cui le tasse vanno abbassate e il sistema semplificato mentre il Pd ancora si ostina a proporre nuove tasse". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia diffusa al termine della riunione del coordinatore nazionale Antonio Tajani con i capigruppo, i responsabili dei settori e i coordinatori regionali azzurri. (Com)