Germania: ministro Esteri Maas, giustificabile rimpatrio richiedenti asilo afgani respinti

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ritiene giustificabile il rimpatrio dei cittadini afgani che richiedono asilo in Germania ma vedono respinte le domande di protezione internazionale, nonostante il peggioramento della situazione nel Paese di origine. In visita oggi a Madrid, Maas ha dichiarato che in Afghanistan “finora vi è stato certamente un aumento delle violenze, verificatosi anche in passato”. Un ulteriore aggravamento del contesto, ha evidenziato il capo della diplomazia di Berlino, “si rifletterà anche nei rapporti” del ministero degli Esteri tedesco sulla situazione di sicurezza in Afghanistan. Maas ha quindi affermato: “Con le informazioni che abbiamo finora, ritengo ancora giustificabile la pratica precedente”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dal 2016 a oggi, la Germania ha rimpatriato oltre mille richiedenti asilo afghani, per lo più criminali. Il prossimo volo con gli espulsi è previsto per domani, 6 luglio. A intervalli regolari, il ministero degli Esteri tedesco redige rapporti sulla situazione della sicurezza in Afghanistan, che poi costituiscono la base per le decisioni sulle deportazioni.(Geb)