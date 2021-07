Lombardia: Cattaneo consegna ad Auser Lecco tre auto elettriche per accompagnamento anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Auser di Lecco da oggi dispone di tre nuove auto elettriche per il trasporto e l'accompagnamento sociale degli anziani. A consegnarle c'era anche l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Questa iniziativa – ha spiegato Cattaneo - ha un forte valore emblematico perché coniuga la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale ed economica. In Lombardia stiamo imboccando un nuovo modello di sviluppo che deve guardare a un rapporto con l'ambiente più attento, in cui si riducono l'inquinamento e le emissioni inquinanti, ma anche a un diverso rapporto con le persone". Durante il suo intervento l'assessore ha annunciato una prossima iniziativa in tema di incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. "Abbiamo già aperto - ha ricordato Cattaneo - finestre di incentivi per la sostituzione di veicoli più inquinanti con veicoli a basse emissioni o emissioni zero dedicate alle famiglie come quella che è disponibile in questi giorni, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche. Non lo avevamo ancora fatto per l'associazionismo. Anche questo mondo si sta orientando verso forme di mobilità sostenibile come dimostra Auser. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare una delle prossime linee di finanziamento per la sostituzione dei veicoli più inquinanti alle specificamente associazioni no profit e al terzo settore". (Com)