Fisco: Giacomoni (FI), niente Imu nel 2021 per chi ha subito blocco sfratti

- "Un emendamento al Dl Sostegni bis, a mia prima firma e controfirmato da tutti i gruppi parlamentari, assorbe tutti gli emendamenti presentati per fare fronte alle conseguenze per i proprietari del blocco degli fratti e blocca il pagamento Imu per tutto il 2021 per queste abitazioni 'requisite'". Lo annuncia, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. Nel dettaglio, l'esponente di Forza Italia spiega che "l'esenzione per tutto il 2021 dell'IMU è riconosciuta ai titolari di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, sospesa fino al 30 giugno 2021 e per coloro che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 settembre 2021 o sino al 31 dicembre 2021. Gli stessi proprietari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi precedenti è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021". "Con Forza Italia e il Centrodestra di Governo tutte le categorie saranno sempre garantite e tutelate", conclude. (Com)