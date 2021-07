Torino: Tne di Mirafiori, via libera all'accordo di programma per l'area L2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi, in Consiglio comunale, a Torino, la delibera di ratifica dell'accordo di programma (sottoscritto da Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino) e l'approvazione del riconoscimento della Localizzazione L2 di parte dell'area TNE (ex Fiat Mirafiori) compresa tra corso Settembrini, corso Orbassano e strada del Portone. In mattinata, la delibera era stata illustrata alle commissioni Commercio e Urbanistica e quindi inviata in aula per il voto. Si tratta di un’area di 70.500 mq comprendente una SLP (superficie lorda di pavimento) pari a 38.000 mq destinata ad ASPI (attività di servizio a persone e imprese e attrezzature di interesse generale). Di questi ultimi, 5000 mq saranno occupati da una nuova residenza universitaria, con una superficie di vendita realizzata da NovaCoop ora in corso di rivalutazione, rispetto alla superficie inizialmente prevista, nel senso di un ridimensionamento. Sono inoltre previste attività di somministrazione (ristoranti, bar) a supporto delle aree a vocazione industriale della restante area TNE, così come migliorie alle attuali condizioni di accessibilità. (Rpi)