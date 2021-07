Balcani: fonti Chigi, Draghi a Processo di Berlino rimarca impegno su integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del Processo di Berlino è stata un'occasione per confermare l’impegno italiano nei confronti dei Balcani occidentali, promuovere la cooperazione e la riconciliazione nella regione. È quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi in merito alla partecipazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla riunione odierna in videoconferenza del Processo di Berlino. Nel suo intervento Draghi ha sottolineato come i Balcani occidentali siano una regione con un grande potenziale e ha rimarcato la necessità di raddoppiare gli sforzi per la riconciliazione nella regione. Secondo il premier, infatti, non c'è alternativa alla riconciliazione se la regione vuole andare avanti sulla strada di una sempre maggiore integrazione nell'Ue. Ovviamente, ha spiegato Draghi, anche l’Unione europea deve confermare il suo impegno nei confronti della regione, ribadendo in modo molto chiaro e netto che l’adesione di tutti i Paesi dell’area resta l’obiettivo finale del suo impegno. (segue) (Res)