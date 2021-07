Balcani: fonti Chigi, Draghi a Processo di Berlino rimarca impegno su integrazione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, riferiscono le fonti di Chigi, secondo Draghi l’Ue deve dimostrare saggezza politica e visione strategica. Il presidente del Consiglio, si è detto convinto del fatto che l’integrazione Ue della regione sia l'unico modo per garantirne la stabilità e consolidarne transizione democratica. Per questo motivo, in conclusione del suo intervento, Draghi ha detto di auspicare un proseguimento degli sforzi congiunti per accelerare l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue. (Res)