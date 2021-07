Germania: rilasciati 2.400 visti per collaboratori afgani delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco ha rilasciato sinora 2.400 visti d'ingresso in Germania per gli afgani che hanno collaborato con le Forze armate tedesche (Bundeswehr) durante le missioni della Nato in Afghanistan. L'obiettivo è sottrarre questi lavoratori alle rappresaglie dei talebani. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la situazione della sicurezza in Afghanistan è peggiorata e l'ufficio di contatto che l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) intende istituire nel Paese “non è ancora operativo”. Tuttavia, la procedura di accoglienza dei collaboratori afghani della Bundeswehr in Germania è “molto rapida”. Dalla fine di giugno, sei di questi lavoratori sono giunti in territorio tedesco con mogli e figli. Secondo la Bundeswehr, 23 afgani in totale avevano già lasciato Mazar-i Sharif con aerei di linea della Turkish Airlines, diretti in Germania. Nei prossimi giorni, dovrebbero raggiungere il Paese altri 30 afghani che hanno lavorato per le Forze armate tedesche. (Geb)