Lazio: Capolei-Botti (Epi), Regione chiarisca su fondi per lavori contro barriere architettoniche

- "Su richiesta di cittadini e associazioni di Roma, in collaborazione con la responsabile della Consulta Disabilità di Forza Italia di Roma Daniela Rompietti, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un'interrogazione per capire a che punto è la procedura di ripartizione delle risorse, erogate dal Governo, per finanziare i lavori atti all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Queste risorse sono contenute in un fondo nazionale ad hoc, istituito in base alla Legge 13/89, e vengono ripartite alle regioni richiedenti in proporzione del fabbisogno indicato dai singoli comuni". Lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio, e Carmen Botti, Delegata Disabilità di Forza Italia del Municipio XIII di Roma. "In particolare si fa riferimento al Decreto interministeriale n. 67 che prevede uno stanziamento eccezionale di 180 milioni di euro, a favore delle regioni, a parziale copertura dei 231 milioni di euro che costituiscono il fabbisogno tuttora inevaso". (segue) (Com)