Lazio: Capolei-Botti (Epi), Regione chiarisca su fondi per lavori contro barriere architettoniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sollecitati dai cittadini, chiediamo pertanto chiarimenti alla Regione Lazio per sapere se le risorse erogate per le annualità 2017-2020 siano state effettivamente liquidate nei confronti di Roma Capitale e degli altri Comuni del Lazio e se la Regione abbia già provveduto ad impegnare anche le risorse relative al 2021", continuano Capolei e Botti. "Molte famiglie sono in attesa, da oltre un decennio, dei rimborsi che spettano loro, a seguito delle domande presentate e regolarmente approvate, con presentazione di fatture onorate per i lavori edili sostenuti a beneficio dei propri familiari disabili", concludono. (Com)