- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEQuinta tappa del 32o Giro d'Italia Donne: Milano-Carugate. Alla partenza presente la vicesindaco Anna Scavuzzo che, dalle ore 10, partecipa alla tavola rotonda organizzata da BCC Milano "L'arte della ripartenza – Donne protagoniste della rinascita".Canale YouTube Bcc Milano (dalle 10)/partenza da piazza Affari (ore 11:40)REGIONESi riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il Consiglio regionale premia la paraciclista bergamasca Claudia Cretti. Presenti alla cerimonia il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi insieme agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, oltre ad assessori e consiglieri regionali in prevalenza dei territori di Bergamo e Brescia.Palazzo Pirelli - Belvedere, via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30)Conferenza stampa di Corecom Lombardia per presentare i risultati dei corsi di Media Education. Partecipano il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala, il segretario generale di FareXBene Onlus Giusy Laganà e il segretario generale di Fondazione Carolina Ivano Zoppi.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 13)VARIEFlash mob promosso da Coldiretti con Affi per invitare i cittadini a scegliere piante e fiori made in Italy e sostenere così il florovivaismo italiano (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani).Piazza Città di Lombardia (ore 9:30)International Conference on Adoption Research, quest'anno ospitata via web dal centro studi e ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica. In apertura gli interventi della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; del rettore Franco Anelli; della presidente del Tribunale per i minorenni di Milano Maria Carla Gatto; del direttore del Centro Studi e ricerche sulla famiglia Camillo Regalia, della docente di Psicologia dell'adozione dell'ateneo Rosa Rosnati e della consigliera comunale Pd Roberta Osculati.Evento online (ore 9:45)Presidio dei lavoratori del trasporto aereo presso l’aeroporto di Milano Linate organizzato da Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA.Piano arrivi zona parcheggio Ncc (ore 10 - 14)Evento di Ispi "Traffici illeciti e sicurezza delle supply chains: le sfide per il sistema Italia". Con, tra gli altri, il presidente di Ispi Giampiero Massolo; il vice ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e il sottosegretario agli Affari esteri Benedetto della Vedova.Evento online (ore 10:30)Webinar online “Ripensare Milano oltre il 2020” in occasione della presentazione del 31° rapporto Milano Produttiva sull'economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Interverngono: Carlo Sangalli, Presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Stefano Ronchi, Politecnico di Milano; Luca Tamini, Politecnico di Milanodiretta streaming (ore 11)Inaugurazione della 33ª edizione Milano Unica, la prima fiera in presenza a Fiera Milano Rho dopo il secondo lockdown. Intervengono: Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Milano unica; Claudia D’Arpizio, Partner Bain & Company; Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana; Marino VagoPresidente di Sistema Moda Italia. In collegamento: Renzo Rosso, Confindustria; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economicoAuditorium, Centro Servizi - Fiera Milano Rho (ore 11)Presentazione del libro “Emirati: nulla è impossibile” di Giovanni Bozzetti. Intervengono Gabriele Albertini, Massimo Dal Checco, Alan Rizzi, Giovanni BozzettiCircolo Unificato dell'Esercito di Milano, Palazzo Cusani, via Brera 13 -15 (ore 18) (Rem)