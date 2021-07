© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, hanno avuto oggi un colloquio telefonico per discutere di questioni regionali nel contesto dell'aggravarsi della situazione in Afghanistan. Lo ha reso noto oggi il Cremlino in un comunicato, secondo cui durante il colloquio si è discusso anche delle relazioni bilaterali russo-uzbeke e del partenariato strategico tra i due Paesi. (Rum)