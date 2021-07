Omofobia: don Fusco su ddl Zan, spostare il fulcro dall'ideologia ai diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada è quella indicata dal senatore Salvini: spostare il fulcro del disegno di legge Zan dall'ideologia ai diritti". Ad affermarlo è don Gianni Fusco, docente presso la Lumsa e avvocato rotale. "La norma deve coniugare le sollecitazioni della Chiesa, in relazione ai rilievi posti in materia di Concordato, e i diritti della persona rivendicati dal mondo Lgbt - spiega il prelato -. Spostare l'equilibrio dall'ideologia ai diritti della persona significa tutelare la libertà di tutti". Don Fusco, quindi, sottolinea: "Tutelare un diritto non vuole dire mortificarne un altro. La legge non può imporre anche una nuova nozione antropologica, in un tempo in cui tutto è relativizzato - osserva ancora don Fusco - rispettare un diritto altrui non deve significare sacrificare un proprio diritto e il proprio modo di pensare". (Civ)