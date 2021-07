Recovery: Messa, serve più formazione, senza competenze non si va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia "esiste un modello che cerca di fare sistema con le imprese, piccole medie o grandi che siano, cercando di agevolare il percorso che inizia dai risultati della ricerca fino al loro impiego e utilizzo per l’industria". Lo ha evidenziato il ministro dell’Universita e della Ricerca Maria Cristina Messa, oggi a Trieste dove ha visitato l’Area Science Park. "La formazione è il punto cardine di questo percorso virtuoso e io credo che la cosa di cui ci siamo di più resi conto tutti, in tutte le missioni del Pnrr, in tutti i sistemi, è che senza competenze non si va avanti". (Rin)