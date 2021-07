Golf: Raggi, Roma si conferma Capitale dello sport, la città sta ripartendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma si conferma Capitale dello sport. Oggi siamo qui per presentare un evento eccezionale come gli Open di Golf, che saranno ospitati un una cornice splendida". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione del 78esimo Open d'Italia di Golf, al Salone d'Onore del Coni, che si terrà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone golf & Country Club di Guidonia Montecelio. "Roma sta ripartendo, non è solo la Capitale dell'Italia, ma degli italiani, quindi se Roma riesce a ripartire, riparte anche l'Italia - ha aggiunto la sindaca Raggi -. Sono felice per questo evento, che aprirà la strada alla Ryder Cup, e nel frattempo Roma può risplendere. Questa è una bellissima vetrina", ha concluso Raggi. (Rer)