Roma 2021: Gualtieri incontra sindacati e lavoratori partecipate, "ripartiamo da macerie"

- “Non sta scritto da nessuna parte che le aziende pubbliche debbano essere inefficienti. A Roma sappiamo di dover ricostruire dalle macerie ma sappiamo anche di poterlo fare insieme”. Lo ha affermato il candidato sindaco di Roma per i centrosinistra Roberto Gualtieri, al termine dell’incontro con i sindacati e i lavoratori delle società partecipate del Comune di Roma (come Ama, Atac, Multiservizi, Roma Metropolitane). Gualtieri ha espresso solidarietà alle proteste delle varie realtà aziendali, dopo aver ascoltato problemi occupazionali e strategici. “A settembre ci sarà la nostra Conferenza programmatica – ha proseguito il candidato del centrosinistra – e intendiamo arrivare a quell’appuntamento dopo un processo aperto e partecipato, ascoltando idee e proposte come le vostre”. (segue) (Com)