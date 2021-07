Roma 2021: Gualtieri incontra sindacati e lavoratori partecipate, "ripartiamo da macerie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ha sottolineato come il tema chiave per il sistema delle Partecipate sia quello di “un radicale cambio di paradigma che torni a considerare Comune e società come elementi di un unico sistema. Realtà con l’obiettivo di garantire servizi di qualità ai cittadini. Basta soluzioni finanziarie improvvisate e ingegneria societaria. I soldi arrivano dove ci sono progetti, strategie a lungo termine e personale qualificato a tutti i livelli. Noi vogliamo un’Amministrazione in grado di firmare con i suoi cittadini un Patto della mobilità e del decoro, per una città che sia sostenibile, pulita e solidale”, ha concluso il candidato a sindaco del centro sinistra Roberto Gualtieri in un incontro con i sindacati e i lavoratori delle società partecipate del Comune di Roma. (Com)