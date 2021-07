Lavoro: Fornaro (Leu), 152 licenziamenti alla Giannetti scelta scellerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, segnala che "i 152 licenziamenti alla Giannetti, azienda fondata nel 1880 leader nella produzione di cerchioni per veicoli pesanti, è una scelta scellerata. L'azienda - continua il parlamentare in una nota - non ha minimamente tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra il presidente Draghi e le organizzazioni sindacali per evitare i licenziamenti utilizzando 13 settimane di Cig. Quello della Giannetti è il primo caso di chiusura di una azienda al termine del blocco dei licenziamenti. Presenterò un'interrogazione al governo per chiedere che l'azienda riveda questa decisione utilizzando gli strumenti messi in campo dal governo". (Com)