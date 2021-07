Lazio: consiglio regionale, conclusi corsi antincendio boschivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse oggi nella sede del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana a Roma, le sei giornate di formazione pratica che hanno completato l'addestramento per l'antincendio boschivo (Aib) effettuato dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, precedute da una sessione teorica svolta in modalità telematica nei mesi di maggio e giugno 2021. I corsi hanno coinvolto circa 700 volontari di Protezione civile provenienti da tutto il Lazio e sono stati realizzati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile, l'Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", e la collaborazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in qualità di docenti. (segue) (Com)