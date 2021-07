Lazio: consiglio regionale, conclusi corsi antincendio boschivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marco Vincenzi si è trattato di "un corso fondamentale, che con grande piacere abbiamo ospitato". Il presidente del Consiglio regionale ha poi sottolineato "il prezioso lavoro che la Protezione civile svolge ogni giorno per la nostra comunità" e ha rivolto un ringraziamento "ai volontari e a tutto il personale che ha partecipato alla formazione. È importante che nella fase di formazione pratica si sia potuto utilizzare anche l'elicottero della flotta regionale", ha aggiunto Vincenzi. "L'emergenza Covid – ha dichiarato in una nota Carmelo Tulumello – non ha fermato la formazione dei volontari ma ha visto l'Agenzia di Protezione Civile del Lazio e l'Istituto Jemolo pronti a mettere in pratica nuove metodologie che hanno portato ad un risultato di grande rilievo. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione del volontariato che ha permesso l'allestimento e la gestione, presso la sede del Consiglio Regionale, di un campo addestrativo unico nel suo genere e che rappresenta una ulteriore innovazione e sperimentazione efficace e di successo". (segue) (Com)