Lazio: consiglio regionale, conclusi corsi antincendio boschivo (4)

- Le prove tecnico-pratiche manuali e operative (fase pratica in presenza) si sono svolte dal 30 giugno al 5 luglio nell'area del Parco della Pace interna al Consiglio regionale e sono state articolate in cinque diverse attività che riproducono in forma didattica le situazioni in cui si trovano esposti i volontari operativi nell'antincendio boschivo in occasione dell'attivazione da parte della Sala Operativa della Protezione civile regionale: a) simulazione di composizione della squadra AIB e utilizzo degli attrezzi manuali (flabello e rastro) per attacco diretto all'incendio; b) simulazione di utilizzo operativo dell'automezzo antincendio del tipo pick-up con modulo Aib; c) utilizzo di motosega a scoppio ed a batteria per il taglio di un tronco; d) montaggio e smontaggio di una vasca AIB; d) attività di stendimento di una tubazione antincendio, effettuato in squadra da cinque unità. (segue) (Com)