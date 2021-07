Lazio: consiglio regionale, conclusi corsi antincendio boschivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, nella parte teorica dei corsi, svolta mesi di maggio e giugno in modalità di formazione a distanza (Fad) e articolata in undici classi, i volontari hanno studiato diversi argomenti, tra i quali: riferimenti normativi riguardanti gli incendi boschivi e il volontariato di protezione civile; elementi di fisica della combustione, tipologie e cause degli incendi boschivi; tecniche di spegnimento e ruoli operativi; procedure operative e organizzazione del sistema di intervento di cui si è dotata la Regione Lazio. La formazione, inoltre, ha riguardato anche elementi di cartografia e i riferimenti normativi e le Linee guida per il corretto uso dei dpi. (Com)