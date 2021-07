© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima gaffe della Raggi. Non conosce neanche i monumenti della Città che amministra. Prima confondeva il Colosseo con l'Arena di Nimes in Francia, oggi si inventa la cupola del Colosseo. Pessime figure col mondo che guarda. Roma merita di più, per fortuna presto andranno a casa". Così il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia sui suoi social. (Com)