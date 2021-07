Covid: Sala, autunno importante per Milano, tireremo su la testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autunno è fondamentale per la ripresa di Milano post-pandemia. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Milano Wine Week. "La ripresa dopo le vacanze è vitale. Nessuno sa come sarà la situazione pandemica, ma speriamo che il procedere delle vaccinazioni portino una maggiore tranquillità. Noi ci stiamo attivando per ritornare a una certa normalità e settembre ottobre sono importantissimi per Milano, perché i grandi eventi tematici sono in quel periodo: ci saranno la moda, il design, il cibo e il food", ha detto Sala. "Sarà il momento - ha proseguito il sindaco - in cui noi tireremo su la testa e lavoreremo affinché si riporti tanto lavoro. L'importante è ritrovare il lavoro. Riporteremo tanto lavoro e aiuteremo un settore che ha sofferto ed è tornato ai livelli del 2015. Esattamente com'è successo alla nostra città. C'è tanto da fare ma la volontà non ci manca", ha concluso Sala. (Rem)