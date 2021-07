Camera: delegazione Nato ha incontrato ambasciatore Consiglio atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato hanno incontrato oggi in modalità virtuale l'ambasciatore Francesco Maria Talò, Rappresentante permanente dell'Italia presso il Consiglio atlantico, nell'ambito di un ciclo di incontri con personalità del mondo politico e accademico volti ad approfondire il ruolo dell'Assemblea parlamentare e della stessa delegazione nell'ambito del processo di riflessione sul nuovo concetto strategico della Nato. E' quanto si legge in una nota della Camera. L'ambasciatore Talò ha illustrato gli esiti del recente vertice della Nato svoltosi a Bruxelles lo scorso 14 giugno 2021 - continua la nota - soffermandosi in particolare sull'agenda 2030, che rappresenta un impegnativo programma di lavoro per la Nato, e sul nuovo concetto strategico da presentare al prossimo vertice di Madrid tra un anno. Sono intervenuti i deputati Luca Frusone, presidente della delegazione, Paolo Formentini, vicepresidente della delegazione, Luigi Iovino, Alberto Pagani, Guglielmo Picchi, Andrea Orsini, Michele Sodano e i senatori Fabrizio Ortis e Roberta Pinotti. (Com)