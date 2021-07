Golf: Colosimo (Fd'I), ennesima gaffe Raggi che cita fantomatica "cupola del Colosseo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Raggi ci regala l'ennesima 'perla' citando, nel suo discorso alla presentazione dell'open di Italia di golf, una fantomatica 'cupola del Colosseo'. Oramai le gaffe della sindaca non si contano più e francamente non sappiamo se ridere o se piangere. L'unica consolazione è che questo triste spettacolo sta volgendo al termine e presto in Campidoglio siederà una persona competente e soprattutto conoscitore della storia della Città Eterna come Enrico Michetti". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)