Roma: cade in casa e si fa male, obesa soccorsa dai vigili del fuoco

- Intorno alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso di una donna obesa, caduta in casa, in Viale Cortina d'Ampezzo 277. Nell'impossibilità di far passare la barella con la donna sopra dal vano scala, i vigili del fuoco intervenuti hanno operato con l'autoscala e tecniche Saf, trasportando l'infortunata, con una barella bariatrica, dal secondo piano della palazzina al piano terra assicurando la stessa alle cure del 118 e trasportata all'ospedale Gemelli. (Rer)