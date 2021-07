Brasile: cinese Great wall motors acquista stabilimento Mercedes dismesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur trattandosi di un'azienda privata, l'internazionalizzazione della Gmw è parte dell'espansione economica globale progettata dal governo cinese. Quando ha iniziato a operare in Russia nel 2019, la società ha affermato che la fabbrica faceva parte del progetto "Belt and Route" (noto come la "nuova via della seta"), ambizioso progetto infrastrutturale lanciato da Pechino nel 2013. Considerato il più grande produttore cinese di pick-up e Suv, la Gwm, lo scorso anno ha venduto 1,1 milioni di auto. Secondo il presidente dell'azienda Wei Jianjun di recente, l'obiettivo è raggiungere la soglia dei 4 milioni di vendite entro il 2025. Secondo le proiezioni di Gwm, l'80 per cento di questi sarà costituito da veicoli di "nuova energia", come auto elettriche e a idrogeno. Dopo l'annuncio della sospensione delle attività di Mercedes e Ford in Brasile, tra la fine del 2020 e il 2021, il ministero dell'Economia del Brasile ha iniziato ad avviare un dialogo con imprese cinesi per rilevare le unità chiuse. (Brb)