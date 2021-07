Omofobia: Tajani su ddl Zan, approvare buon compromesso, da FI proposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, afferma che FI "vuole che si trovi un accordo sul testo del disegno di legge Zan. Invitiamo tutti - continua in una nota - a trovare un compromesso. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete per incrementare le sanzioni nei confronti di chi usa violenza o istiga alla violenza contro persone omosessuali o per ragioni legate all'orientamento sessuale, ma non possiamo accettare gli articoli 1, 4 e 7 che riducono gli spazi di libertà e introducono reati di opinione". Secondo Tajani, "è giusto che la sinistra capisca che si deve approvare un testo che deve essere un buon compromesso". (Com)