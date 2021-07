Balcani: Hoyer (Bei), prosegue il sostegno alla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ribadisce il proprio sostegno alla regione dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il presidente della Bei, Werner Hoyer, intervenendo al vertice sui Balcani occidentali tenuto oggi online nell'ambito del Processo di Berlino. Hoyer ha osservato che il Processo di Berlino ha facilitato lo sviluppo di un partenariato tra gli Stati membri dell'Unione europea e i partner dei Balcani occidentali coinvolti, contribuendo a far progredire l'agenda per la connettività nella regione. Il Processo, ha aggiunto Hoyer, ha inoltre creato un consenso politico a livello regionale e ottenuto il sostegno dell'Ue per azioni strategiche sull'agenda verde, la trasformazione digitale e il mercato comune regionale. "È fantastico unirsi a voi per celebrare il Processo di Berlino che ha avvicinato la regione e i suoi cittadini all'Ue. Il finanziamento associato a questo progresso è stato impressionante. Questo sostegno non è diminuito in questi momenti di bisogno: l'iniziativa Team Europe - di cui la Bei è il principale finanziatore - sottolinea l'impegno e la solidarietà dell'Ue con la regione", ha detto Hoyer. Dal 2009, ha ancora ricordato il presidente dell'istituzione finanziaria, la Bei ha impegnato quasi 10 miliardi di euro nei Balcani occidentali in tutti i principali settori economici, sostenendo progetti infrastrutturali vitali e lo sviluppo del settore privato. In qualità di partner attivo nel processo di Berlino sin dall'inizio, ha detto Hoyer, la Bei continuerà a sostenere le priorità strategiche e a fornire competenze finanziarie e tecniche ai progetti infrastrutturali strategici della regione e alle necessarie riforme legislative. (Seb)